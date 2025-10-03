В Чехии 3 октября начались парламентские выборы, которые могут иметь судьбоносные решения и в плане поддержки Украины, и возможного разворота страны в сторону евроскептицизма.

Опросы показывают, что у миллиардера Андрея Бабиша самые серьезные шансы на победу. Если он соберет треть голосов да еще создаст коалицию с партиями рассерженного населения, то правительство Чехии его.

Чехия - это новый эпизод сериала всех евробюрократов "Кошмар на брюссельской улице". 3-4 октября - парламентские выборы. И совпадение - снова продемократическому будущему угрожает пресловутая и вездесущая удобная для манипуляций ЕС "российская угроза". Что же она из себя представляет?

Опросы показывают, что у миллиардера Андрея Бабиша самые серьезные шансы на победу

Чехия на перепутье: проевропейский курс или венгризация?

По стране висят предвыборные плакаты с улыбчивым человеком Андреем Бабишем. Он - классический продукт эпохи: бывший сотрудник спецслужб, а теперь миллиардер. Прекрасно говорит на языке улицы и клеймит "продажную пражскую элиту". Обещает снизить цены, вернуть прежний пенсионный возраст и раздать дешевые ипотечные кредиты. Впрочем одной партии Бабиша недостаточно для победы. Нужны союзники. И это любая альтернатива нерадивому правительству и кураторам из ЕС.



А Чехия под их председательством дожилась до таких лозунгов, как "давайте выйдем из ЕС и НАТО". Но самый болезненный удар хотят нанести по режиму в Украине. Бабиш называет поставки снарядов туда "выгодными лишь для торговцев оружием" и призывает "не верить в иллюзии о поражении России", а делать "ставку на договоренности с ней".



И вот на этом месте Урсула и вся брюссельская рать трясется от возможного разворота Чехии в объятия евроскептиков. Представьте, если к Словакии и Венгрии добавится и Чехия. Так что Чехия - это новый эпицентр битвы за умы, души и деньги Европы.

В Чехии фокусов, как в Румынии и Молдове, не будет

Вадим Трухачев, доцент кафедры Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Центральной и Восточной Европы

Вадим Трухачев, доцент кафедры Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Центральной и Восточной Европы:

"Чехия - не Румыния, тем более не Молдова. Это страна с устоявшейся демократией, в этом смысле она вполне состоялась как часть Западной Европы, поэтому таких фокусов, которые проходили в Румынии, тем более в Молдове, там не будет. Будет тот сценарий, который проходил в Австрии и в Голландии. То есть максимальное отстранение неудобных партий от участия в правительстве законными способами. В Австрии по соседству в прошлом году партия "Свобода" победила, но создали коалицию из трех евроатлантических партий, только чтобы ее не пускать. Все законно. Здесь в полной мере так не получится, но будут делать все для того, чтобы влияние партии Анну уменьшить. Поэтому здесь будут послевыборные комбинации".

Почему волеизъявления народа - это приговор для евробюрократов?

Парламентские выборы в ЕС - настоящая боль для Брюсселя. Избиратель, этот самый суверен, вдруг восстает и голосует против. Против выстрелов себе в ногу в виде отказа от российских энергоресурсов, против засылки вооружения в Украину. Против санкционного безумия, которое бьет по карману самих европейцев. Против того, чтобы его страна была безропотным донором для чьих-то геополитических амбиций. И система, построенная на иллюзии выбора, отвечает на это циничной тактикой "выборов без выбора".



Даже если правые и евроскептические партии побеждают в национальных столицах, в Брюсселе против них выстраивается коалиция центристов, которая, "несмотря на все усилия, умудряется сохранить коллективное большинство", продолжая гнать одну и ту же разорительную для своих народов политику.



На этом фоне заявление президента Чехии Петра Павла - это почти королевский указ: "не допустить формирования правительства, которое намерено отойти от нынешнего внешнеполитического курса". Это попытка отгородиться от общеевропейского правого поворота. Но тренд - страшная сила. Во Франции Ле Пен в 2,5 раза обскакала Макрона, в Германии "Альтернатива" уверенно бьет правящую коалицию.

Правящий истеблишмент ЕС, включая президента Чехии, живет в одной системе координат - трансатлантической солидарности и поддержки Украины любой ценой. А избиратель - в другой, где на первом месте цены, миграция и собственное благополучие. Чем чаще воля избирателя игнорируется или оспаривается, тем глубже становится кризис доверия ко всей системе европейских институтов.