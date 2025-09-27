Партия "Великая Молдова" сохраняет место в бюллетенях до решения суда

Партия "Великая Молдова", отстраненная ЦИК от выборов, продолжает участвовать в избирательной гонке до вынесения судебного решения. Об этом проинформировал вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ, пишет ТАСС.

"Партия "Великая Молдова" остается в бюллетенях для голосования до решения суда. Без этого постановления ее нельзя исключать", - сказал представитель ЦИКа.

Ожидается, что Апелляционная палата Кишинева рассмотрит этот вопрос 28 сентября.

Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании партии. Руководитель партии Виктория Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности.

В августе ЦИК уже пытался отстранить эту партию от выборов, однако "Великая Молдова" смогла оспорить это решение в Высшей судебной палате.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании также отстранили партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.