Партия "Великая Молдова" сохраняет место в бюллетенях до решения суда
Партия "Великая Молдова", отстраненная ЦИК от выборов, продолжает участвовать в избирательной гонке до вынесения судебного решения. Об этом проинформировал вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ, пишет ТАСС.
"Партия "Великая Молдова" остается в бюллетенях для голосования до решения суда. Без этого постановления ее нельзя исключать", - сказал представитель ЦИКа.
Ожидается, что Апелляционная палата Кишинева рассмотрит этот вопрос 28 сентября.
Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании партии. Руководитель партии Виктория Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности.
В августе ЦИК уже пытался отстранить эту партию от выборов, однако "Великая Молдова" смогла оспорить это решение в Высшей судебной палате.
26 сентября по обвинению в незаконном финансировании также отстранили партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Ранее в Молдове было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом 2025 года в закон о партиях были внесены поправки.