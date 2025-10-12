Пекин готов ответить США в случае повышения тарифов

Пекин пообещал принять жесткие контрмеры, если США повысят пошлины на китайские товары до 100 %. Такое заявление сделало Министерство коммерции КНР после слов американского президента Дональда Трампа о новых тарифах, которые могут вступить в силу уже с 1 ноября.

Общая ставка может достичь 130 %. Угроза Белого дома прозвучала после ужесточения Китаем экспортного контроля на редкоземельные металлы.

В Пекине утверждают, эти меры - законные действия, которые направленны на защиту национальной и международной безопасности, но не акт агрессии, как это воспринимают США.