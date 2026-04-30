30 апреля Пентагон проведет брифинг для Трампа по вопросу новых атак на Иран. Центральное командование США уже запросило развертывание гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

На этом фоне цена нефти Brent превысила 126 долларов за баррель впервые с марта 2022 года.

Пока же глава Белого дома планирует продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы.

Тем временем американские военные специалисты учитывают возможность военного ответа Ирана либо путем нанесения ударов по силам США в регионе, либо путем косвенной эскалации через своих союзников.