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Пентагон уволит с почестями более 30 тыс. военных-трансгендеров
Пентагон спешит уволить с почестями более 30 тыс. американских ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации. Из их документов исключат информацию об ориентации и предоставят право на получение медицинских и иных льгот.
Дело в том, что избранный президент Трамп собирается издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных военнослужащих из вооруженных сил страны. Помимо уволенных ветеранов, в рядах действующей армии США в настоящий момент насчитывается около 15 тыс. действующих трансгендеров. Трамп намерен уволить их по медицинским показаниям как непригодных к службе.
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