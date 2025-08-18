3.71 BYN
Перспектива украинского урегулирования определится через одну-две недели
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две", сообщает РИА Новости.
"Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
Как заявил Трамп, "думаю, обе стороны хотят заключить сделку".