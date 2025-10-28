3.70 BYN
Президент Беларуси отметил несостоятельность площадки Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на несостоятельность площадки Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом шла речь на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Минская конференция с каждым годом становится все более востребованной и уже заняла свое место в календаре международных событий. Например, в нынешнем году в ней участвуют 48 стран против 38 в 2024-м.
"Почему? Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через "идеологическое сито". Была бы их воля, и американцев бы не пустили. Вдруг те снова скажут правду про "европейский сад": об утраченных ценностях, иждивенчестве, лицемерии, цензуре и двойных стандартах", - сказал глава государства.