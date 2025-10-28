Президент Беларуси отметил несостоятельность площадки Мюнхенской конференции по безопасности

Глава государства отметил, что Минская конференция с каждым годом становится все более востребованной и уже заняла свое место в календаре международных событий. Например, в нынешнем году в ней участвуют 48 стран против 38 в 2024-м.

"Почему? Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно. Но там хотят видеть и слышать только тех, кто прошел через "идеологическое сито". Была бы их воля, и американцев бы не пустили. Вдруг те снова скажут правду про "европейский сад": об утраченных ценностях, иждивенчестве, лицемерии, цензуре и двойных стандартах", - сказал глава государства.