Песков о новых атаках: Это лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского

Минобороны сообщили, что украинские войска за минувшие сутки атаковали четыре объекта российской энергетической инфраструктуры в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости.

"За прошедшие сутки ВСУ совершены четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Отмечается, что накануне в 00:43 в Луганске украинские боевики ударили дроном по газораспределительной станции "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" - Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз". В результате повреждение получило оборудование, началось возгорание. Более 11 тыс. человек перестали получать газ.

"В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская - Клюква № 1", без электроснабжения осталось более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в 12:06 в Белгородской области артиллерийский обстрел по подстанции 110 киловольт "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" вывел из строя трансформатор. Более 1,7 тыс. жителей Шебекинского района лишились электричества.

Также в Запорожской области в 18:00 на электроподстанции 35 киловольт "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя после атаки украинского беспилотника. Электричество отключили у 9 тыс. жителей в Васильевке и Васильевском районе.

18 марта президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.

Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

Тем не менее, ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа - нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.