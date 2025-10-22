Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет арестовывать Владимира Путина по ордеру МУС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не станет арестовывать президента России Владимира Путина по мандату Международного уголовного суда (МУС), если он приедет Венгрию, сообщает РИА Новости.

"Что касается МУС, президент Путин летом был в США, и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.

В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.