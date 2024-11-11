В итоговом заявлении октябрьского саммита ЕС по Украине, проходившего в Брюсселе, в привязке к Беларуси и России Евросовет в очередной раз упомянул о своей решимости обеспечить эффективный контроль на внешних границах союза всеми доступными средствами и заявил, что не позволит злоупотреблять "нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии".

В ответ на это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз четко заметил: "Удивительно слышать от председателя Еврокомиссии о некоей "исключительности" миграционной ситуации на границе с Беларусью… И главное - про злоупотребление ценностями и подрыв демократии. Такие современные европейские ценности нам и даром не нужны, а демократии в Брюсселе и так уже давно нет".

Подписаться под словами пресс-секретаря внешнеполитического ведомства нашей страны могут тысячи мигрантов. Точнее, многие и хотели бы, но никогда уже не смогут. Подробности в новом выпуске авторской программы "ПЛОщадка".

Латгалия - прекрасный озерный край на юге Латвии, сопредельный с нашей Браславщиной и продолжающий ее красоту. В последний месяц существования СССР журналисту "Первого информационного" Максиму Осипову довелось там жить три недели на турбазе "Эзерниеки" (т. е. "Озерной"), конечно же, на берегу синего-синего и обильного на острова живописного Эжэзерс.

Увы, все это в прошлом. Турбаза "Эзерниеки" вот уже три десятилетия как брошена и рушится, озеро зарастает камышом. А живописная Латгалия стала кладбищем жертв такого демократического по форме, европейского по виду и преступного по содержанию рижского режима.

О фактах жестокого обращения пограничников Латвии, Литвы и Польши с беженцами из стран Азии и Африки белорусские журналисты пишут и говорят уже который год. Медийная общественность нашей страны подготовила даже особую Белую книгу. Ее электронный вариант в интернете аккумулирует и фиксирует преступные деяния соседей по сей день.

Видят происходящее и наши коллеги по ту сторону. Латвийские активисты и журналисты недавно выяснили, что беженцев, которые погибли от рук местных силовиков, хоронят на малых и заброшенных кладбищах Латгалии. Если, конечно, их не удается перебросить на белорусскую сторону.

Безымянные могилы находятся на кладбищах в заброшенных селениях. По сведениям Baltnews, уже обнаружено не менее шести могил на православных погостах Защиринском и Старом Силенском.

Про смиренное кладбище столь же заброшенной деревни Защирина в Эзерниекской волости Латгалии рассказало местное интернет-телевидение. Погост давно не использовался, однако за последние 2 года на нем появились 7 новых захоронений. На могилах установлены деревянные таблички с номерами, указанием "неизвестный человек" и датами захоронений. Первое датировано 18 октября 2023 года.

Госполиция Латвии утверждает, что с прошлого года было зарегистрировано 8 смертей нарушителей границы. Но в приграничном регионе говорят, что их больше, не менее 30. Глава муниципальной полиции соседнего городка Дагда Арвид Ведля поясняет: "Мы хороним погибших в одном ряду. Таблички установили, чтобы потом можно было найти останки, если это потребуется".

Но таблички помогают мало, обозначены ими, судя по всему, далеко не все могилы мигрантов. Так, молодой человек из Индии по имени Вису решил отправиться в Европу, надеясь найти работу в Германии, где ждал его родственник. Вису пропал на границе с Латвией, до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Родные ищут его через волонтеров. Последняя информация о Вису поступила, когда он пересек границу и ступил на латвийскую землю. Затем он исчез.

Рига убивает мигрантов и пилит бюджет. В этом году на границе завершилось строительство забора за 125 млн евро. Теперь пограничники ждут, когда на нем установят камеры, рапортует латвийский телеканал TV3. По его сведениям, это должно произойти до 2026-го.

Госполиция Латвии уверяет, что проводит расследования по каждому найденному телу. И утверждает, что не получала ни одного заявления от родственников пропавших на границе мигрантов или даже запроса на эту тему из других стран.

Полиция цинично врет. Не только родственники исчезнувших, но и сами мигранты, избитые и искалеченные, а также журналисты Белорусского телевидения и газеты "СБ. Беларусь сегодня" как раз обращались. Не к властям недееспособного лимитрофа, естественно. Обращались летом нынешнего года к Международной организации по миграции ООН с призывом остановить насилие. Ответа, как несложно догадаться, не получили до сих пор.

Зато до сих пор насилие на границе продолжается.