Плюс 28 % у Германии, плюс 10 % в мире: как страны втягиваются в новую гонку вооружений
В последнее время мир бросает в топку военных бюджетов триллионы долларов. Туда идут и зарплаты, и рабочие места, и социальная сфера, и растущий госдолг.
Об увеличении военных расходов сигнализируют многие авторитетные структуры. Два главных посыла: расходы растут во всех регионах планеты, их уровень в минувшем году стал рекордным.
Траты становятся больше 10 лет кряду. Цифра минувшего года превысила 2,7 трлн долларов и выросла сразу на 10 %.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщает, что это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны. Особенно быстрый рост наблюдался в Европе и на Ближнем Востоке. На долю пяти стран - США, Китая, России, Германии и Индии - пришлось 60 % общемирового объема военных затрат. Направляемая на военные нужды доля мирового ВВП в 2024 году выросла до 2,5 %.
Европейские члены НАТО потратили на оборону в общей сложности 454 млрд долларов, что составляет 30 % от всех расходов альянса.
Общий показатель для стран блока превысил 1,5 трлн долларов. Из 32 членов НАТО 18 потратили на военные нужды не менее 2 % ВВП.
Этим летом на саммите альянса в Гааге европейские государства, входящие в военный блок, приняли решение поднять расходы до 5 % ВВП.
Что касается Европы - здесь расходы увеличили все, за исключением Мальты. У некоторых стран Центральной и Западной Европы рост военных расходов называют беспрецедентным. Лидер - Германия, - у нее плюс 28 % и 88,5 млрд долларов. Это четвертый показатель в мире. 4 года назад страны ЕС тратили на вооружение и армию примерно на 40 % меньше, чем сейчас.
Ближний Восток, Индия, Китай и Япония, Россия и Украина - все идут вверх по тревожному треку. Чемпионом же являются США, которые тратят почти 1 трлн долларов. По прогнозам, если текущие тенденции сохранятся, к 2035 году расходы составят 6,6 трлн долларов.
Сколько стоит война и чем чревата гонка вооружений? Почему конвейер милитаризации важнее уровня жизни простых людей? У кого отнимают ради снарядов и пушек? Ответы на эти вопросы вы найдете в выпуске "Понятной политики".