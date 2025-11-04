170 млн долларов в день на войну: что человечество теряет, тратя триллионы на оружие

Мир стремительно увеличивает расходы на вооружение. И глядя на сумасшедшие бюджеты цвета хаки некоторых стран, задаешься логичным вопросом: а что если бы не война, а что, если бы эти миллионы пошли на благие цели?

Итак, для начала рассмотрим самый дорогой нынче украинский конфликт.

СМИ пишут о том, что бюджет каждого дня этого жесткого противостояния составляет 170 млн долларов только с украинской стороны. По мнению аналитиков, практически каждые сутки Киев теряет сотни автомобилей и беспилотников, десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем. Не говоря уже про главное - гибель людей.

Еще раз подчеркнем, все эти цифры - бюджет всего одного дня войны. А теперь прикиньте, сколько уже идет конфликт, и сколько еще может длиться. Ведь света в конце тоннеля пока нет. За это время Украина потратила уже полтриллиона долларов. Преимущественно не своих.

А еще, к примеру, 60 млрд долларов в образовании - это новые 2,5 тыс. школ и 600 университетов. Направив только 100 млрд долларов на социальную защиту, Киев обеспечил бы жильем 2 млн семей.

В мировом масштабе картина еще более впечатляющая. В 2024 году сумма военных бюджетов мира была рекордной - 2,7 трлн долларов. В ООН подсчитали, если из этого объема выделить всего 4 % на борьбу с голодом, к 2030 году можно достичь цели по его ликвидации. Сегодня с проблемой голода сталкиваются 673 млн человек.

Чуть более 10 % объема военных расходов могут обеспечить вакцинацию каждого ребенка на планете. А на сумму в 5 трлн долларов мир мог бы профинансировать 12 лет качественного образования для всех детей в странах с доходом ниже среднего.

15% от общей суммы достаточно для того, чтобы покрыть ежегодные расходы на адаптацию к изменению климата в развивающихся странах, а также сократить выбросы парниковых газов. По некоторым оценкам, каждый доллар, потраченный на военные нужды, генерирует в два раза больше выбросов парниковых газов, чем доллар, инвестированный в гражданский сектор.

Сегодня в мире насчитывается полсотни вооруженных конфликтов. Это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны. В минувшем году из-за войн и экономических потрясений на грани выживания оказались 295 млн человек. Сколько еще политики будут толкать планету на край бездны?

Самое главное, что эта бесконечная гонка вооружений не подразумевает позитивный исход. Ведь чрезмерные военные расходы не гарантируют мира. А скорее наоборот. Часто подрывают доверие и углубляют неприязнь между странами. Подготовка к войне рано или поздно может привести к войне. И тем удивительнее, что за 2 тыс. лет в угоду политике и экономике человечество так и не научилось договариваться.