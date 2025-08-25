3.69 BYN
По Великобритании прокатилась волна антимигрантских протестов
Автор:Редакция news.by
Столкновения полиции с протестующими произошли в Великобритании во время массовых протестов против миграции и размещения беженцев в отелях. Речь идет о 32 тыс. нелегалов.
У протестующих на футболках и плакатах лозунги "Защитите наших детей!", "Освободите отели!", "Вышвырните их вон!" и "Остановите въезд, начните депортации!". В ряде городов также проходили и контрпротесты. Полиция задержала свыше 200 недовольных. При этом на ближайшие выходные уже запланированы десятки новых акций по всей стране.
По данным последнего соцопроса, более 70 % британцев уверены, что правительство Стармера плохо справляется с проблемой нелегалов. В 2025 году Ла-Манш пересекли уже свыше 28 тыс. мигрантов, это на 46 % больше, чем за тот же период 2024 года.