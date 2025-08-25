По Великобритании прокатилась волна антимигрантских протестов

Столкновения полиции с протестующими произошли в Великобритании во время массовых протестов против миграции и размещения беженцев в отелях. Речь идет о 32 тыс. нелегалов.

У протестующих на футболках и плакатах лозунги "Защитите наших детей!", "Освободите отели!", "Вышвырните их вон!" и "Остановите въезд, начните депортации!". В ряде городов также проходили и контрпротесты. Полиция задержала свыше 200 недовольных. При этом на ближайшие выходные уже запланированы десятки новых акций по всей стране.