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Ученые объяснили, почему произошло землетрясение на Камчатке
Автор:Редакция news.by
Землетрясения, похожие на те, что произошло 30 июля на Камчатке, не являются уникальными. Просто одна литосферная плита уходит под другую. Так объяснил явление природы профессор Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН Иван Кулаков, пишет РИА Новости.
"Подобного рода события в районе Камчатки происходят примерно два раза в столетие и воспринимаются скорее как закономерность. В момент стыка плит всегда накапливается напряжение, которое периодически высвобождается в виде землетрясений. Слабые толчки в регионе происходят намного чаще", - приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".