Ученые объяснили, почему произошло землетрясение на Камчатке

Землетрясения, похожие на те, что произошло 30 июля на Камчатке, не являются уникальными. Просто одна литосферная плита уходит под другую. Так объяснил явление природы профессор Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН Иван Кулаков, пишет РИА Новости.