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Ученые объяснили, почему произошло землетрясение на Камчатке

Землетрясение на Камчатке, цунами после землетрясения
Фото: РИА Новости Крым

Землетрясения, похожие на те, что произошло 30 июля на Камчатке, не являются уникальными. Просто одна литосферная плита уходит под другую. Так объяснил явление природы профессор Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН Иван Кулаков, пишет РИА Новости.

"Подобного рода события в районе Камчатки происходят примерно два раза в столетие и воспринимаются скорее как закономерность. В момент стыка плит всегда накапливается напряжение, которое периодически высвобождается в виде землетрясений. Слабые толчки в регионе происходят намного чаще", - приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".

землетрясениеКамчатка