Почему российское оружие превосходит образцы НАТО

Западные страны, включая США, сильно отстают от России в разработке и наличии новейшего вооружения. Это подтвердили испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой "Посейдон".

При этом несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, существующие у стран НАТО.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Все говорили: "Это сказки, такого просто не бывает и быть не может. Но как только появилось, вы посмотрите, как средства массовой информации - и американские, и британские - стали рассказывать: "Это же вообще просто! Мы это разрабатывали с 1950-х годов, все позабывали". Ну, скоро, как говорится, подключатся и те, кто выкопал Черное море, можно не сомневаться, что это их разработки".

Как отметил Андрей Богодель, Российская Федерация если не совершила революцию в военном деле, то, как минимум, сделала очень серьезный прорыв в нем, а также в физике и во многих других сферах. "Вот мы говорим, изменится ли баланс сил? Что такое сегодня баланс сил? А баланс сил - это прежде всего экономика, наука и научно-технический прогресс и военная мощь. Вот когда все эти три составляющих складываются, мы можем говорить о наличии какого-то баланса сил", - заключил замначальника факультета.