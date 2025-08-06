Почему сделка фон дер Ляйен с Трампом накроет экономическим "тазом" Евросоюз

Еще недавно автоконцерны Германии на пике своих возможностей формировали практически 1 млн рабочих мест. В 2014 году оборот в этом секторе немецкой промышленности превысил 385 млрд евро. На эти деньги в итоге жировал весь Евросоюз - поляки строили автобаны, прибалты вообще почти сели на полный пансион. Но ничто не вечно под луной.

Ситуация постепенно стала ухудшаться, и немцы начали терять рынки, уступая более подвижным китайским производителям. Американские союзники окончательно воткнули лом в капот немецкого автопрома. Соглашение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом уже называют полной экономической капитуляцией, даже министр финансов Германии осторожно прогнозирует последствия, которые неизбежно накроют страну.

Ларс Клингбайль, министр финансов Германии:

"Я уже публично заявлял, что не удовлетворен этой сделкой. Мне бы хотелось видеть другой результат. Тем не менее, главное, что соглашение с США достигнуто и дальнейшей эскалации не будет. Нам еще предстоит разобраться во многих вопросах (это касается автомобилей, стали) и посмотреть, как все выглядит в деталях. Все переговоры пройдут в августе, но я не питаю иллюзий по поводу того, что это окажет на нас какое-то влияние, скорее оно будет ослабляющим, и мы видим это в первых расчетах".

Тактика безумца, которую успешно освоил Дональд Трамп, все же дает свои результаты как бы ни критиковали американского президента его политические оппоненты. Этой стратегией пользовался еще 37-й президент США Ричард Никсон в борьбе с коммунистическим блоком.

Идею такого подхода во внешней политике предложил еще Никколо Макиавелли в 15 веке. Основная суть заключается в максимально вызывающем и резком поведении, чтобы сформировать образ непредсказуемого политика, с которым лучше не пререкаться. Это, по сути, признает, и Урсула фон дер Ляйен, которая открыто говорит, что невыгодная сделка считается победой просто потому, что она временно ставит точку на претензиях Трампа к Евросоюзу. Почему временно? Потому, что то количество экономических обязательств, которое взвалила Урсула на весь ЕС, выглядит практически невыполнимым.

Вот, что об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Дело не только в невыгодной сделке, но и в том, что мы пообещали то, что, очевидно, не сможем выполнить. Это значит, что мы не закрыли вопрос, а проиграли только первую битву, и впереди нас ждут новые. К президенту Соединенных Штатов нужно относиться серьезно. Он скажет: "Ребята, где обещанные вами 600 млрд долларов?" Вот что он скажет через полгода или год. Тогда тарифы должны быть пересмотрены. "Где закупки оружия и энергоносителей, о которых мы договорились? Вы этого не делаете? Что ж, тогда нам придется снова начинать переговоры". И мы будем проигрывать снова и снова. Итак, с профессиональной точки зрения, все, что могло быть сделано неправильно, содержится в этом соглашении".

В общей сложности по разным позициям США выставили счет Евросоюзу более чем на 1,5 трлн долларов.