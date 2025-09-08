Подавляющее большинство жителей Молдовы (почти 70 %) выступают против вступления страны в НАТО. Данные соцопроса показывают глубокий раскол между курсом правящей партии и настроениями населения.



На этом фоне оппозиция набирает обороты. "Патриотический блок" с поддержкой в 36 % впервые обходит "Действие и солидарность", у которого рейтинг 34,7 %. Кроме того, более половины граждан уверены, что страна движется в том направлении.



Народный вердикт очевиден: молдаване выбирают нейтралитет и отказываются от геополитических амбиций властей.