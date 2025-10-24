3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Почтовая компания в Эстонии с ноября прекратит обслуживание на русском языке
Автор:Редакция news.by
Эстонская почтовая компания "Омнива" прекратит работу с клиентами на русском языке с 1 ноября 2025 года. Это означает, что служба поддержки клиентов, веб-сайт, самообслуживание, мобильное приложение и почтоматы будут доступны лишь на двух языках: эстонском и английском.
Как говорится в официальном заявлении компании, использование русского языка больше не является экономически целесообразным. Якобы количество русскоговорящих клиентов резко сократилось.
Напомним, яростную борьбу с русским языком в Эстонии ведут уже давно. С 2024 года эстонские законы перестали переводить на русский язык, при этом их перевод на английский сохранили. Без русскоязычной версии осталось и мобильное приложение эстонских госуслуг.