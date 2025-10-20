3.70 BYN
Под завалами домов в Газе находятся тела почти 10 тыс. погибших палестинцев
Почти 10 тыс. тел погибших палестинцев все еще остаются под завалами жилых зданий в секторе Газа, которые оказались разрушенными из-за ударов израильских ВС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera.
По утверждению представителя сил гражданской обороны анклава, только в городе Газа все еще не извлечены из-под завалов тела примерно 4 тыс. местных жителей. Он подчеркнул, что для поиска тел необходима специальная техника, которая в секторе по-прежнему отсутствует, несмотря на прекращение огня.
6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.
19 октября армия Израиля заявила о нарушении ХАМАС режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге Газы, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против движения. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.