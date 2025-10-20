Под завалами домов в Газе находятся тела почти 10 тыс. погибших палестинцев

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/029fe370-f297-4312-a503-cbf8198482b8/conversions/c0d9fc0a-4607-4c8e-9f8c-1c93489df1fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/029fe370-f297-4312-a503-cbf8198482b8/conversions/c0d9fc0a-4607-4c8e-9f8c-1c93489df1fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/029fe370-f297-4312-a503-cbf8198482b8/conversions/c0d9fc0a-4607-4c8e-9f8c-1c93489df1fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/029fe370-f297-4312-a503-cbf8198482b8/conversions/c0d9fc0a-4607-4c8e-9f8c-1c93489df1fd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Почти 10 тыс. тел погибших палестинцев все еще остаются под завалами жилых зданий в секторе Газа, которые оказались разрушенными из-за ударов израильских ВС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на катарский телеканал Al Jazeera.

По утверждению представителя сил гражданской обороны анклава, только в городе Газа все еще не извлечены из-под завалов тела примерно 4 тыс. местных жителей. Он подчеркнул, что для поиска тел необходима специальная техника, которая в секторе по-прежнему отсутствует, несмотря на прекращение огня.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.