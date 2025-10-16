3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Подготовка встречи Путина и Трампа начнется в ближайшие дни - Ушаков
Подготовка саммита Россия - США начнется уже в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, информирует ТАСС.
Путин и Трамп обсудили возможность очередной личной встречи, которая пройдет в венгерском Будапеште. Идея была подана Трампом, Путин сразу же ее поддержал. "По мере работы представителей уже прояснится, когда можно будет организовывать сам саммит", - отметил Ушаков.
Подготовка встречи президентов РФ и США начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита ", - отметил дипломат.
Он сообщил, что разговор лидеров двух стран продлился около 2,5 часа, он был содержательным и предельно откровенным. Ушаков уточнил, что в ходе беседы был сделан акцент на вопрос украинского кризиса. Российская сторона заинтересована в мирном политико-дипломатическом урегулировании.
По словам помощника президента РФ, главный тезис президента США - завершение конфликта в Украине давало бы колоссальные перспективы для развития сотрудничества между США и Россией.
Кроме того, Путин заявил Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона и урегулированию в Украине. Войска РФ полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения в СВО.
Трамп в ходе разговора упомянул о встрече с Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября в Белом доме. В ходе контакта с ним президент США учтет соображения российского лидера.
Фото из архива РИА Новости