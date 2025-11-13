Пока все ругают Киев за тотальную коррупцию, Каллас решила его похвалить

Хотя самые влиятельные СМИ Европы буквально взорвались возмущением в связи с коррупционным скандалом в Украине, Брюссель, похоже, готовится спустить эту историю на тормозах.

Пока все ругают Киев, комиссар по внешним связям Каллас решила его похвалить. Она заявила, что борьба с коррупцией - это хорошо и демонстрирует, что Украина уверенно движется по пути реформ.

Если следовать такой логике, то любая кража казенных денег - это благо. Пусть миллионы пропали, зато потом начнется расследование, и власти очистятся. Похоже, Брюссель в такой оценке украинской коррупции совершенно одинок. Зеленского, кроме Каллас, пока не похвалил ни один европейский чиновник.