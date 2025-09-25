Политический аналитик Юрий Воскресенский в программе "Актуальное интервью" рассказал о причинах глубокого кризиса во Франции, где попытки правительства Эммануэля Макрона подавить протесты и удержать власть лишь усиливают народное недовольство.

Экономические трудности, политическая нестабильность и влияние глобалистов - ключевые факторы, которые, по мнению эксперта, ведут Францию к упадку.

По словам Юрия Воскресенского, режим Макрона пытается сохранить стабильность, но дестабильность будет только нарастать. В сентябре 2025 года парламент выразил вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, что привело к его отставке.

"Это пятый премьер-министр, который отправлен в отставку за два года", - отметил аналитик, подчеркивая политический хаос.

Причиной стало предложение правительства секвестровать бюджет, однако эти меры ударили по самым уязвимым слоям населения. "Из всех видов расходов французское правительство решило затронуть самую обездоленную часть общества, которое живет на пособие, получает и без того маленькие стипендии, пенсии и выплаты", - возмутился Юрий Воскресенский.

По словам эксперта, дефицит бюджета Франции достиг рекордных 6 %, а государственный долг превысил 113 % ВВП, или более 100 млрд евро. Для сравнения, дефицит Великобритании составил около 20 млрд фунтов (примерно 26 млрд евро), что в пять раз меньше. "Дефицит бюджета во Франции в пять раз хуже, чем в Великобритании", - подчеркнул аналитик.

В ответ на урезание социальных выплат французы, "которые имеют давнюю историческую традицию свержения тиранов", вышли на улицы.

Юрий Воскресенский считает, что кризис во Франции вызван долгосрочными ошибками. "На протяжении долгих лет Франция вводила санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси, урезала себе рынки сбыта, например, для французского автопрома", - пояснил он.

Отказ от дешевых российских углеводорода, нефти и газа увеличил расходы на энергию, а рост военных расходов лишь усугубил ситуацию. "Скорее всего, именно коррупционная составляющая способствовала запустению французской экономики. Никакой логики в финансировании нацистских режимов не просматривается. Это распил выделяемых на войну денег, причем Франция не находится в состоянии войны", - заявил аналитик.

Почему у власти во Франции и других странах ЕС оказались некомпетентные лидеры? Юрий Воскресенский объясняет: "Все политики, которые сейчас возглавляют европейские страны, не сидят за шахматной доской, а являются фигурками, часто даже не лошадьми, ладьями, а пешками".

По его словам, ими управляют транснациональные корпорации и глобалисты: "Макрон - это выходец из структур Ротшильда. А Мерц - из структур БлэкРока".

Эти силы подбирают лидеров, "которые не способны отстаивать национальные, государственные интересы", что и привело к деградации европейской демократии.

Для изменения ситуации аналитик предлагает единственный выход: "Нужно, чтобы здоровые политические силы получили контрольный пакет в парламенте, то есть более 50 %". Это позволит им формировать правительство и менять курс страны.