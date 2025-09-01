Politico: Европейским пенсионерам грозит бедность

Нищая старость грозит каждому пятому европейцу при сохранении текущей пенсионной системы - на это обращает внимание издание Politico. Притом вероятность такого сценария у женщин на 30 % выше.



Причина - очень быстрое старение наций в европейских странах, через 40 лет соотношение пенсионеров и работающего населения станет равным один к полутора, а также отсутствие реакции властей в виде реформ. Это приведет к тому, что государствам вскоре будет нечем платить пенсии.

