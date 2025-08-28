Politico: Франция готовится к масштабным забастовкам и акциям протеста

Франция готовится к акциям протеста. Как пишет издание Politico, в Пятой республике усилились настроения в поддержку проведения национальной забастовки. Повод - обещанное голосование о доверии правительству премьера Байру по непопулярным мерам экономии.



В числе этих мер - сокращение расходов бюджета на 44 млрд евро и отмена двух праздничных дней без компенсации зарплат. Разные политические партии призывают к "отключению" страны. Согласно соцопросу, идею поддерживают две трети французов и крупнейшее французское профсоюзное объединение.



Публичную поддержку общенациональной забастовке выразил лидер партии "Непокоренная Франция" Меланшон. Он собирается внести в парламент вотум недоверия Макрону. К призывам к его отставке присоединились и представители партий правого спектра.