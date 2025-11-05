Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Politico: новое правительство Чехии сократит военную поддержку Украины

Новое правительство Чехии намерено сократить объемы военной поддержки Украины, пишет Politico.

Бывший депутат Европарламента от фракции "Патриоты" Турек сейчас претендует на пост министра иностранных дел в новом кабмине Чехии. По его словам, новое правительство отдаст приоритет дипломатическим шагам. От военной помощи Киеву за счет госбюджета будут отказываться. Вместо этого Прага сделает акцент на своих потребностях в сфере безопасности.

Фото РИА Новости

