Politico: новое правительство Чехии сократит военную поддержку Украины

Бывший депутат Европарламента от фракции "Патриоты" Турек сейчас претендует на пост министра иностранных дел в новом кабмине Чехии. По его словам, новое правительство отдаст приоритет дипломатическим шагам. От военной помощи Киеву за счет госбюджета будут отказываться. Вместо этого Прага сделает акцент на своих потребностях в сфере безопасности.