Пока в Париже и Брюсселе с пафосом обсуждают "ценности демократии" и "непоколебимую поддержку Украины", в больницах Германии сокращают койки, во Франции учителя считают мелки поштучно.

Социальная сфера трещит по швам, но танки едут, ракеты летят, а бюджеты на оборону растут как на дрожжах. Пенсионеры в Литве теперь не только экономят на отоплении, но и на еде, зато могут гордиться тем, что их страна стоит "на правильной стороне истории". Подробности в рубрике "Полная Европа".

В то время как европейские лидеры соревнуются в геополитической добродетели, обещая поддержку Украине "столько, сколько потребуется", простые европейцы все чаще задаются вопросом: "А кто нас поддержит?". Инфляция, рост цен на энергоносители и сокращение социальных расходов стали для жителей Старого Света новой нормой. Во Франции, стране утонченной кухни и грубого экономического похмелья, госдолг побил все рекорды - он составляет более 3 трлн евро.

Доминик де Вильпен, экс-премьер-министр Франции:

"С 2024 года президент республики глух к требованиям французов. Мы шаг за шагом оказываемся в усугубляющейся ситуации без бюджета, в стране, которая парализована в экономическом плане, с предприятиями, беспокоящимися о своем будущем, институтами, которые глубоко повреждены. Так что следует беспокоиться за французскую демократию, хорошо видно, что мы движемся к тому, что начинает напоминать кризис режима".

Судя по отчетам за сентябрь, экономика Франции себя чувствует значительно хуже ожиданий. В стране было зарегистрировано почти 7 тыс. банкротств предприятий, что стало худшим показателем с 2009 года. При этом страдает не только мелкий бизнес. 46 крупных предприятий объявили о своей финансовой несостоятельности, что ставит под угрозу 10 тыс. рабочих мест.

Экономический локомотив Европы тоже продолжает сбавлять ход. Согласно отчету службы занятости, за 2 года промышленность Германии утратила более 300 тыс. рабочих мест Высокие цены на энергию, налоги и политические ограничения все больше подталкивают предприятия к банкротству или переезду за границу. Крупные концерны официально сообщают о закрытии производств и сокращениях рабочих мест. Параллельно идет тихая гибель малых и средних компаний, которая влечет за собой не менее драматические последствия.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Число корпоративных банкротств растет. Только в этом году ожидается 22 тыс. банкротств компаний - это 60 компаний в день. Господин федеральный канцлер не хочет слышать эти цифры, именно поэтому он и не слушает. Ему необходимо прислушаться к этим данным, а мы ждем, когда он хоть как-то отреагирует на них".

Канцлер Фридрих Мерц с реакцией не спешит. За пару лет счета за электричество выросли на 40 %, а отопление стало роскошью. Бундесвер, прикрываясь призрачной российской угрозой, получает очередные миллиарды, а школы - новые трещины в стенах. В Берлине говорят о "солидарности с Украиной", а в Дрездене - о том, как выжить на одну пенсию.

Инес Швердтнер, сопредседатель немецкой партии "Левая":

"Что это за политики, которые находятся в кризисе реформ и намерены демонтировать государство всеобщего благосостояния? Господин Мерц, вместо того чтобы думать о доходах граждан, о тех, кто зависит от нашей политики, вы хотите снизить прожиточный минимум. В то же время вы увеличиваете оборонный бюджет до 108 млрд евро, что в 27 раз превышает сумму на строительство социального жилья. Ваши приоритеты пожирают будущее. Миллиарды, которые нужны на школы, квартиры, автобусы, уходят на танки и ракеты. Оружие не способствует подъему экономики".

В правительстве уже придумали хитрый план, как спасти страну, не снижая темпов милитаризации - вся надежда на пенсионеров. В планах оставить всех, кто мог бы выйти на заслуженный отдых, на рабочих местах. Для этого решили освободить от налогов их заработки в размере до 2 тыс. евро.

В то время как экономика страдает от нехватки квалифицированных кадров, Германия сталкивается и с самыми серьезными демографическими проблемами во всей Европе. К 2035 году почти 5 млн трудящихся (а это 9 % рабочей силы) выйдут на пенсию, что окажет сильнейшее давление на систему социального обеспечения и экономику страны.

Литву пенсионеры уже не спасут. Там пожилых людей нужно самих выручать. Почти каждый второй, достаточно поработавший на благо Родины, находится за чертой бедности. Ежедневно только в Вильнюсе более 200 человек приходят за продуктами в "Продовольственный банк". По всей Литве эта организация помогает более чем 200 тыс. жителей, которые не могут позволить себе купить продукты. Всего же в 2024 году за чертой бедности в прибалтийской республики жили 620 тыс. человек, за чертой абсолютной бедности - 167 тыс., что составляет почти 6 % населения.

По данным Eurostat, уровень бедности в ЕС достиг максимума за последние 15 лет. Более 95 млн европейцев живут за чертой бедности, т.е. почти каждый пятый житель Старого Света может гордо сказать: "Я - статистика".