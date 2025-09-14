3.63 BYN
Политолог пояснил, зачем "либеральных" детей нужно отправлять пожить в страны Запада
С самого начала, когда произошел украинский майдан в 2013-2014 годах, стало понятно, что страны дробят для того, чтобы коллективному Западу было удобнее их "съесть" поодиночке.
Над этим утверждением поразмышлял в "Актуальном интервью" политолог, медиатехнолог Тарас Сидорец, который отметил, что эта истина понятна людям, знающим историю и смотрящим на жизнь других государств, например, на том же Ближнем Востоке.
Тарас Сидорец (известный под псевдонимом Тарик Незалежко) переехал из Киева в Москву после событий, начавшихся в 2022 году. До этого он занимался строительным бизнесом, увлекался музыкой, даже имел собственные съемочные студии и студии звукозаписи.
"В меру своих возможностей каждый человек старался этому как-то противодействовать. Но были и те, кто старался быть отстраненным, кто поверил в мантру, что политика - грязное дело и от нее надо абстрагироваться. А потом эти люди, когда наступает момент икс, первое время находятся в прострации и выбирают в большинстве своем, если нет опыта, совсем не правильный путь. Я говорю не только о жителях Украины, но и о россиянах-релокантах, которые уехали, а потом столкнулись с "прекрасным" Западом, которому "ой, как нужны", и одумались", - сказал политолог.
Тарас Сидорец посоветовал людям, у которых есть "либеральные" дети (или, как их еще называет собеседник, дети солнца. - прим. news.by), найти возможность отправить своего ребенка за границу. При этом не с туристическими целями, чтобы они "пили кофе в Венской филармонии за 6-7 евро", а пожить там с полгода. Медиатехнолог считает этот промежуток времени достаточным для того, чтобы можно было вкусить все "прелести" жизни.
По его мнению, когда турист едет по красивым туристическим тропам, это одно дело. А другое - когда человек поживет в чужой стране, пообщается, узнает менталитет, местное законодательство, попробует как-то легализоваться, то после этого он вернется совсем иным. "После полугода жизни в США, в Нью-Йорке, у меня хорошо встали на место мозги. Я жил в районе Гарлем. Туда просто надо зайти белому мальчику и посмотреть, что такое сегрегация по социальному признаку, цвету кожи и всему остальному", - заключил Тарас Сидорец.