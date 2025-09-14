С самого начала, когда произошел украинский майдан в 2013-2014 годах, стало понятно, что страны дробят для того, чтобы коллективному Западу было удобнее их "съесть" поодиночке.

Над этим утверждением поразмышлял в "Актуальном интервью" политолог, медиатехнолог Тарас Сидорец, который отметил, что эта истина понятна людям, знающим историю и смотрящим на жизнь других государств, например, на том же Ближнем Востоке.

Тарас Сидорец (известный под псевдонимом Тарик Незалежко) переехал из Киева в Москву после событий, начавшихся в 2022 году. До этого он занимался строительным бизнесом, увлекался музыкой, даже имел собственные съемочные студии и студии звукозаписи.

"В меру своих возможностей каждый человек старался этому как-то противодействовать. Но были и те, кто старался быть отстраненным, кто поверил в мантру, что политика - грязное дело и от нее надо абстрагироваться. А потом эти люди, когда наступает момент икс, первое время находятся в прострации и выбирают в большинстве своем, если нет опыта, совсем не правильный путь. Я говорю не только о жителях Украины, но и о россиянах-релокантах, которые уехали, а потом столкнулись с "прекрасным" Западом, которому "ой, как нужны", и одумались", - сказал политолог.

Тарас Сидорец посоветовал людям, у которых есть "либеральные" дети (или, как их еще называет собеседник, дети солнца. - прим. news.by), найти возможность отправить своего ребенка за границу. При этом не с туристическими целями, чтобы они "пили кофе в Венской филармонии за 6-7 евро", а пожить там с полгода. Медиатехнолог считает этот промежуток времени достаточным для того, чтобы можно было вкусить все "прелести" жизни.