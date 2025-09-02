3.69 BYN
Полиция устроила обыски у активистов партии "Сердце Молдовы"
Автор:Редакция news.by
Режим Санду продолжает зачищать политическое поле в преддверии парламентских выборов. Молдавская полиция устроила обыски у активистов республиканской партии "Сердце Молдовы", сообщила лидер партии и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Она назвала действия силовиков попыткой правительства заставить замолчать неугодную политическую силу. По ее словам, целями обысков являются запугивание и дискредитация партии.
Ранее Влах рассказала, что Молдова сталкивается с проблемами во всех ключевых областях: экономика разрушена, правосудие не функционирует, коррупция процветает, бедность углубляется и права человека попираются.