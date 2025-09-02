Полиция устроила обыски у активистов партии "Сердце Молдовы"

Режим Санду продолжает зачищать политическое поле в преддверии парламентских выборов. Молдавская полиция устроила обыски у активистов республиканской партии "Сердце Молдовы", сообщила лидер партии и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Она назвала действия силовиков попыткой правительства заставить замолчать неугодную политическую силу. По ее словам, целями обысков являются запугивание и дискредитация партии.