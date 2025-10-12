3.69 BYN
Полиция в центре Берна разогнала массовые протесты
Автор:Редакция news.by
Стычки с полицией, жесткие разгоны и запрет на протесты - так закончилась акция солидарности с Газой в швейцарском Берне. В центре столицы более двух тысяч человек вышли на улицы, чтобы осудить израильские атаки на сектор Газа. Колонна двинулась к Федеральному дворцу, но путь ей преградили полицейские баррикады.
Часть протестующих попыталась прорвать ограждения. Стражи порядка ответили водометами, слезоточивым газом и дубинками. На место происшествия были направлены дополнительные полицейские подразделения, в некоторых частях города - пожары. Силовики объявили о запрете проведения дальнейших маршей в центре города.