"Полная чушь!" - министр труда ФРГ раскритиковала Мерца

Разговоры о том, что Берлин больше не может финансировать систему социальной защиты - полная чушь. Именно так отреагировала министр труда Германии на планы канцлера Фридриха Мерца по сокращению социальных расходов.

По словам Бербель Бас, обсуждать нужно не отмену пособий, а как привлечь к их финансированию состоятельное население. Ранее Мерц потребовал жесткой экономии и объявил об "осени реформ", подчеркнув, что страна "живет не по средствам".



При этом политик не перестает хвастаться военными расходами. Канцлер уверен - немецкие власти спасли НАТО от распада, приняв решение увеличить объем заимствований на оборонные цели.