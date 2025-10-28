3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Польша готовится открыть 2 КПП на границе с Беларусью
Пока Литва стреляет себе в ногу закрытием границ с Беларусью, разоряя местный бизнес и лишая своих граждан свободы передвижений, Польша решила проявить небывалое благоразумие.
Как заявил премьер режима Дональд Туск, Варшава в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью - в Бобровниках и Кузнице. При этом, из-за незаконченного ремонта дороги пункт пропуска "Кузница" до конца 2025 года будет открыт только для легковых автомобилей. Еще один пункт - "Половцы" - будет закрыт до тех пор, пока в его районе расположен военный лагерь.
Политик добавил, что граница с Беларусью сегодня защищена как никогда ранее, что позволяет "пойти на определенный риск", связанный с возобновлением движения, поскольку "потенциальная выгода превышает возможные угрозы". Однако открытие переходов будет носить пробный характер.