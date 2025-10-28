Польша готовится открыть 2 КПП на границе с Беларусью

Как заявил премьер режима Дональд Туск, Варшава в ноябре будет готова открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью - в Бобровниках и Кузнице. При этом, из-за незаконченного ремонта дороги пункт пропуска "Кузница" до конца 2025 года будет открыт только для легковых автомобилей. Еще один пункт - "Половцы" - будет закрыт до тех пор, пока в его районе расположен военный лагерь.