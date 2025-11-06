Польша модернизирует систему охраны на границе с Калининградской областью России. На проект направлено 7 млн долларов, в основном за счет финансирования Евросоюзом. Об этом сообщила Пограничная стража Польши.

Так, будет закуплено новейшее радиокоммуникационное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование. Администраторов систем безопасности отправят на обучение.

О масштабной модернизации 198-километровой границы с Россией объявила и Норвегия. В планах - установка новых заборов и вышек, систем наблюдения и сенсоров, а также применение беспилотников. Стоимость проекта - более 16 миллионов евро. Эти деньги Осло получил также от ЕС.