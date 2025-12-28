3.71 BYN
Польша начинает массовое строительство бомбоубежищ
Автор:Редакция news.by
Польша начнет строить бомбоубежища в большинстве новых зданий, начиная с 2026 года. Причина кроется в желании укрепить защиту граждан на фоне якобы растущей угрозы со стороны России.
Правительство страны выделило почти 4 млрд евро на строительство убежищ, а города, включая Варшаву, модернизируют существующие объекты. В польской столице планируют превратить метро в убежище с раскладушками, водой и одеялами для 100 тыс. человек.
Как отмечают СМИ, республика ориентируется на опыт Финляндии. Там система гражданской защиты обеспечивает безопасность 80 % населения. Однако эксперты предупреждают, что строительство бомбоубежищ для всего польского населения займет много лет.