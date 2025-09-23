3.63 BYN
Польша откроет границу с Беларусью
- Важно
Польша решила открыть границу с Республикой Беларусь. Как стало известно, соответствующий документ будет подписан 23 сентября. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.
"Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Беларусью. Решение он подпишет сегодня", - сказал Туск.
Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды (24 сентября) на четверг (25 сентября).
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Беларусью. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.
На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Беларуси и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Беларуси решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.