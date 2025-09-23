Польша откроет границу с Беларусью

Польша решила открыть границу с Республикой Беларусь. Как стало известно, соответствующий документ будет подписан 23 сентября. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

"Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Беларусью. Решение он подпишет сегодня", - сказал Туск.

Премьер добавил, что граница будет открыта в полночь со среды (24 сентября) на четверг (25 сентября).

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Беларусью. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября.