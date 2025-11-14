Польша планирует открыть 2 пункта пропуска на границе с Беларусью 17 ноября

Варшава планирует в понедельник, 17 ноября, открыть два перехода с Беларусью. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соответствующий законопроект МВД Польши.

Речь идет об автомобильных пограничных переходах "Бобровники" и "Кузница". Первый будет открыт для пассажирских перевозок, включая автобусы. Им смогут воспользоваться и грузовики, но с ограничениями: разрешено будет пропускать транспорт, зарегистрированный в государствах - членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли - участниках Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарской Конфедерации. "Кузницей" смогут воспользоваться только владельцы легкового транспорта.