Польша подключится к системе трубопроводов НАТО

Польша достигла предварительной договоренности о подключении к системе трубопроводов альянса. Проект стоимостью 5,5 млрд долларов предусматривает строительство участка длиной 300 км. Он протянется от границы с Германией до Быдгоща.

Данная сеть трубопроводов проходит по территории Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции и составляет более 5 тысяч километров. Система предназначена для обеспечения топливом авиа- и бронетанковых сил.