Польша подключится к системе трубопроводов НАТО
Автор:Редакция news.by
Польша достигла предварительной договоренности о подключении к системе трубопроводов альянса. Проект стоимостью 5,5 млрд долларов предусматривает строительство участка длиной 300 км. Он протянется от границы с Германией до Быдгоща.
Данная сеть трубопроводов проходит по территории Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции и составляет более 5 тысяч километров. Система предназначена для обеспечения топливом авиа- и бронетанковых сил.
В конце 2024 года НАТО официально включило польское направление в перечень стратегических инвестиций. Но только сейчас Варшава получила финансирование на планирование и разработку проекта. По завершении этого этапа все страны альянса должны дать окончательное согласие на реализацию строительства.