Польша строит второе заграждение на границе с Беларусью

Польский режим приступает к строительству второго заграждения на границе с Беларусью. На этот раз - в Подляском воеводстве.

Отмечается, что новый барьер Польши будет представлять собой 4-метровый забор из металлической сетки-рабицы с двумя рядами колючей проволоки (еще один железный капкан - для животных).