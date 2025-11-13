Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Польша строит второе заграждение на границе с Беларусью

Польский режим приступает к строительству второго заграждения на границе с Беларусью. На этот раз - в Подляском воеводстве.

Отмечается, что новый барьер Польши будет представлять собой 4-метровый забор из металлической сетки-рабицы с двумя рядами колючей проволоки (еще один железный капкан - для животных). 

По данным местного радио, работы на этом участке границы планируется завершить в конце января 2026 года.

