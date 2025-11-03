"Польша воспользовалась этой ситуацией" - эксперт Панкратов о закрытии Литвой границы с Беларусью

Европейская солидарность и консолидация стран ЕС дала трещину, как только на горизонте замаячила выгода.

Еще на прошлой неделе Литва, возомнив себя хозяйкой положения на фоне "летающей контрабанды", манипулировала полной изоляцией, Варшава вроде бы подыграла. Но ровно до тех пор, пока не посчитала выгоду. Пока Литва будет держать свои погранпереходы закрытыми, через Польшу успеют проследовать тысячи фур, которые неслабо пополнят польскую казну.

В Вильнюсе перевозчики пригрозили властям протестами. Решения Науседы и компании - катастрофа для бизнеса. Закрытие белорусской границы обойдется Литве в миллиард евро.

Растет очередь из авто на границе Беларуси и Польши

В 6 раз минимум и только за неделю выросла очередь на въезде в Евросоюз. Сегодня это 6,5 тыс. авто. На польском направлении - 2,5 тыс. авто перед единственным доступным для легковушек пунктом "Брест" и еще около 2 тыс. фур в "Козловичах". Там же грузовики, что не дождались благоразумия литовских чиновников.

Сотни фур не могут вернуться домой, а простой каждой обходится в 300 евро в сутки. Счет убытков идет на миллионы евро. Простая математика, которая по силам литовским чиновникам, но последние предпочитают политизированные решения в противовес рациональным. Литва осознанно идет на убытки, а значит на кону то, что весит гораздо больше.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Для нормализации отношений между США и Республикой Беларуси потребуется и из Литвы изменить свое отношение с Беларусью. А это значит, в первую очередь открыть транзит калийных удобрений, так как в этом напрямую заинтересованы именно США".

Вообще для соседей из ЕС своего рода уже тренд - безосновательно то открывать границу, то закрывать. Мол, с Востока сплошные угрозы, это в то время когда Беларусь подчеркивает мирную позицию. Но легенда нужна, да с угрозами национальной безопасности - отсюда и с шары с контрабандой. При этом любая контрабанда, если действительно в ней причина закрытия, имеет трансграничный формат. Президент Беларуси призывал литовские власти к совместному поиску решений. Но литовцы, разумеется, предложение отвергли.

"Воздушное дело"

До 1 декабря Литва будет раскрывать детали большого "воздушного дела". Целый месяц! При этом в метеозондах, которые перехватили белорусские пограничники, найдены литовские sim-карты и GPS-трекеры. И не раскрыто ли дело? Но это "неудобная" для литовцев версия. Без угрозы на границе Прибалтике не видать грантов или бюджетов на укрепление безопасности.

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"Такая игра с закрытием этих границ продиктована не то что страхом, чтобы напугать там кого-то. Я не думаю, что возможно напугать такую страну, как Республика Беларусь и Российская Федерация, тем более такие карлики, как прибалтийцы. Такого сделать не могут. Тут другое дело. Это как бы информационно-психологическая операция НАТО".

Польский прагматизм

Не до гуманизма и принципов, когда на горизонте маячит выгода, подумала Польша и, посчитав сколько заработает на накопившемся транспортном потоке, заявила о подготовке к открытию двух КПП. Пока Литва будет держать свои погранпереходы закрытыми, через Польшу успеют проследовать тысячи фур, а это неслабое пополнение польской казны. При этом ранее Польша пообещала соседям по ЕС сохранять солидарность. Но консолидация рассыпается там, где виднеется прибыль.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы (Латвия):

"Польша, конечно, крайне прагматична. Воспользовалась моментально этой ситуацией. Мне видятся в этом, конечно же, еще и действия западных спецслужб. В данном контексте мы говорим о Британии, МИ-6, потому что именно им могло быть выгодно, они контролируют именно этот регион. И здесь речь идет о перераспределении транзитных потоков. Цель и задача здесь, чтобы Россию изолировать от западных партнеров, это прежде всего".