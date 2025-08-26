Министр обороны Польши поставил Украине ультиматум

События, произошедшие в Волыни, до сих пор причина напряженности между Варшавой и Киевом. У Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не разберется с этим вопросом. Об этом заявил глава минобороны Польши.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

"Я говорил, что если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида в Волыни, если не будет проведена эксгумация и увековечение памяти жертв, у нее нет шансов на вступление в Европейский союз. Я выражал очень четкий и твердый протест всякий раз, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или в Украине пытались прославлять Бандеру. Я говорил об этом совершенно ясно и недвусмысленно".

Поляки проверяют украинцев на границе