Министр обороны Польши поставил Украине ультиматум
События, произошедшие в Волыни, до сих пор причина напряженности между Варшавой и Киевом. У Украины нет шансов на вступление в Евросоюз, если она не разберется с этим вопросом. Об этом заявил глава минобороны Польши.
Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
"Я говорил, что если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида в Волыни, если не будет проведена эксгумация и увековечение памяти жертв, у нее нет шансов на вступление в Европейский союз. Я выражал очень четкий и твердый протест всякий раз, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или в Украине пытались прославлять Бандеру. Я говорил об этом совершенно ясно и недвусмысленно".
Поляки проверяют украинцев на границе
Ранее президент Польши Навроцкий заявил, что пришло время "сказать стоп бандеровщине", и предложил уравнять бандеровскую символику с фашистской, установив уголовную ответственность за ее пропаганду.
В Сети появились кадры плакатов на польско-украинской границе. Утверждается, что украинцев начали досматривать на наличие бандеровской символики. Проверяют не только документы, но и телефоны.