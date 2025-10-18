Армения может подать заявку на членство в Евросоюз в ноябре или через год

Армения уже в ноябре или же через год подаст заявку на вступление в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

"Когда мы подадим заявку, я не могу сказать точно. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов", - сказал Арарат Мирзоян.

Он отметил, что, не ожидая подачи заявки и ответа от ЕС, Ереван и Брюссель начали работу над двусторонними отношениями. Глава МИД Армении сообщил, что уже завершена работа над новой программой партнерства, которая будет подписана "максимум в течение ближайших трех месяцев". Также он назвал "вполне реалистичным" срок от одного года до двух лет для завершения процесса упрощения визового режима в страны ЕС для граждан Армении.

Арарат Мирзоян добавил, что Ереван и Брюссель ведут переговоры по поводу нескольких новых документов. При этом глава армянского внешнеполитического ведомства назвал Россию одним из "главных партнеров, когда речь идет об экономике и торговле" между странами.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.