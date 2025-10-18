Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Художники Клецкого районного центра культуры посвятили новую коллекцию этнонарядов малой родине

Коллекцию этнонарядов, сделанных своими руками, представляют юные художники, модельеры и модели из Клецкого районного центра культуры.

Участники местного кружка рисования "Сокровищница" занимаются росписью по ткани. А воспитанники творческого объединения "Арт-стиль" шьют из расписанного льна сорочки, юбки и платья и дефилируют в них на районных и областных праздниках.

Новая коллекция начинающих мастериц называется "Разноцветный образ Клецкого края" - она посвящена малой родине и представляет зрителю 24 единицы этноодежды hand made.

Изображение

Новую коллекцию клецких нарядов дополняют авторские куклы мастерицы из агрогородка Кухчицы Татьяны Есис. Игрушки из ткани выполнены в традиционном народном жанре куклы-оберега.

ОбществоИскусство

Клецкколлекция