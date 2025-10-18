3.73 BYN
Художники Клецкого районного центра культуры посвятили новую коллекцию этнонарядов малой родине
Автор:Редакция news.by
Коллекцию этнонарядов, сделанных своими руками, представляют юные художники, модельеры и модели из Клецкого районного центра культуры.
Участники местного кружка рисования "Сокровищница" занимаются росписью по ткани. А воспитанники творческого объединения "Арт-стиль" шьют из расписанного льна сорочки, юбки и платья и дефилируют в них на районных и областных праздниках.
Новая коллекция начинающих мастериц называется "Разноцветный образ Клецкого края" - она посвящена малой родине и представляет зрителю 24 единицы этноодежды hand made.
Новую коллекцию клецких нарядов дополняют авторские куклы мастерицы из агрогородка Кухчицы Татьяны Есис. Игрушки из ткани выполнены в традиционном народном жанре куклы-оберега.