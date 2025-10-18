Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Евросоюзе предложили, чтобы Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа

ЕС продолжает искать свое место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. По данным агентства Bloomberg, в Евросоюзе предложили, чтобы президент Финляндии присутствовал в Венгрии во время встречи президентов России и США.

В Брюсселе обеспокоены грядущей встречей Путина и Трампа в Будапеште и ищут способы противодействовать возможному влиянию Москвы на Вашингтон.

В ЕС рассчитывают, что Стубб сможет стать посредником между Вашингтоном и европейскими столицами.

