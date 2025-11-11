3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Польская армия стала третьей по численности в НАТО
Автор:Редакция news.by
Третья по численности армия в НАТО после США и Турции. Министр обороны Польши похвастался, что в рядах вооруженных сил страны теперь 215 тыс. солдат. По его словам, только за последние несколько дней еще 15 тыс. записались на добровольную военную подготовку.
Ранее польские власти сообщали, что планируют довести количество военнослужащих до 300 тыс. С этой целью Варшава запустила пилотную программу военной подготовки. До конца года Минобороны хочет обучить несколько тысяч человек, а в следующем - около 30 тыс.