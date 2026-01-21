3.72 BYN
Польские фермеры намерены 23 января блокировать КПП на границе с Украиной
Автор:Редакция news.by
Польские фермеры намерены 23 января блокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь о КПП "Долгобычев - Угринов".
Ожидается, что блокировка границы продлится около 4,5 ч., однако сама акция протеста будет проводиться весь день.
Напомним, крупные акции протеста польских аграриев на границе с Украиной проходят с 2023 года. Они направлены против импорта дешевой украинской сельхозпродукции. Митингующие неоднократно отмечали, что допуск на рынок ЕС украинской продукции буквально убивает местный бизнес.