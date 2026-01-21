Польские фермеры намерены 23 января блокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры намерены 23 января блокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь о КПП "Долгобычев - Угринов".

Ожидается, что блокировка границы продлится около 4,5 ч., однако сама акция протеста будет проводиться весь день.