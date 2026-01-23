3.74 BYN
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
Автор:Редакция news.by
Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной в ходе акции протеста. Демонстранты требуют сохранения эмбарго на украинскую сельхозпродукцию - пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник.
Как заявили организаторы акции, они опасаются, что польское правительство может поддаться давлению Европейской комиссии и пойти на сделку, которую фермеры называют грабительской. Пустить в страну дешевый импорт, разоряющий местных производителей.
Несмотря на морозы, в акции участвуют десятки человек - границу планируют блокировать около четырех с половиной часов.