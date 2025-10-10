Польские перевозчики требуют от правительства разрешить ситуацию на границе

Польские экспортеры рискуют потерять восточные рынки из-за тяжелой ситуации на границе с Беларусью. Об этом предупредила Ассоциация международных автоперевозчиков Польши. Она обратилась к правительству с требованием урегулировать кризис на границе.



В письме указано, что после 13-дневного закрытия польские перевозчики были "в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации". Сотни польских грузовиков оказались на белорусской стороне, у них не было возможности вернуться домой.



В организации призвали правительство Польши немедленно перевести в пункт пропуска "Кукурыки" дополнительных сотрудников. Это единственный пункт пропуска, который обслуживает грузовые автоперевозки между Польшей и Беларусью, а также разработать "решения для перенаправления части фур на другие пункты для восстановления нормального потока грузов.