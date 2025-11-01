Польский бизнес ждет открытия погранпереходов с Беларусью

Открытие двух погранпереходов с Беларусью в Подляском воеводстве очень важно для экономики восточной Польши. Такое мнение польских предпринимателей публикует сайт местного радио.

Этого решения предприниматели региона, пострадавшие от предыдущих закрытий рубежей, ждали с нетерпением, заявили в Союзе польских предпринимателей "Объединенный Восток".

Отмечается, что восстановление грузовых и пассажирских перевозок оживит приграничную торговлю, увеличит доходы местных органов власти, укрепит туризм и транспортную инфраструктуру.