Польский бизнес ждет открытия погранпереходов с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Открытие двух погранпереходов с Беларусью в Подляском воеводстве очень важно для экономики восточной Польши. Такое мнение польских предпринимателей публикует сайт местного радио.
Этого решения предприниматели региона, пострадавшие от предыдущих закрытий рубежей, ждали с нетерпением, заявили в Союзе польских предпринимателей "Объединенный Восток".
Отмечается, что восстановление грузовых и пассажирских перевозок оживит приграничную торговлю, увеличит доходы местных органов власти, укрепит туризм и транспортную инфраструктуру.
Подляское воеводство вновь сможет стать ключевым пунктом на экономической карте Польши. Сейчас там готовятся к восстановлению работы пунктов пропуска в Бобровниках и Кузнице.