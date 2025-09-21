Польское гетто: поляки убегают из страны из-за игр Навроцкого и Туска

Сами поляки так испугались действий своего правительства, что начали активно искать жилье за рубежом и бежать из страны за любые деньги. Количество заявок на недвижимость только в Испании выросло втрое. При этом, как обращают внимание СМИ, минимальная необходимая для покупки сумма - 120 тыс. евро. Такая тенденция - лучший показатель того, что Варшава свернула не туда.

Истерия с дронами и закрытие границ с Беларусью не просто не находят поддержки у населения, а наоборот вызывают гнев и негодование. Но в междусобойчике Навроцкого и Туска нет места здравому смыслу - они продолжают делить власть, а страдают все вокруг. О беспощадных польских амбициях - в рубрике "Полная Европа".

Акт недобрососедства или действия по указке свыше - понять мотивы Польши, когда та под надуманным предлогом закрывала границу с Беларусью, умом точно не выйдет.

12 сентября тысячи людей по обе стороны лишились возможности попасть в соседние страны. Изначально такой шаг в Варшаве оправдывали белорусско-российскими учениями "Запад-2025", но маневры закончились, а замок на границе остался. Кому от этого стало лучше?

Беларусь и польские граждане стали просто жертвами большой геополитики. Если вы думаете, что в Белом доме все такие же белые и пушистые, то ошибаетесь. Обратите внимание: президент США Дональд Трамп намеревался ехать на парад в Пекин 3 сентября, но изменил свои планы, назначив на этот день встречу с главой Польши Каролем Навроцким. Именно после этого рандеву начался весь сыр-бор. Суть проста - Варшава закрывает транспортно-логистический коридор для Китая в Европу, а взамен получает ракеты и пушки.

Петр Петровский, политолог:

"Трамп полностью удовлетворил милитаристские желания Варшавы. Возвращение проекта Fort Trump - это увеличение контингента американских войск в Польше с 10 до 100 тыс. Второй момент - реанимация проекта "Трехморья", который логистически отрезает любые попытки Европы взаимодействовать с Россией".

Неудивительно, что глава МИД Китая буквально на днях посетил Варшаву. Помимо протокольного общения, обсуждали вопрос границ. Однако никакой официальной информации о результатах встречи не последовало, лишь слова поляков про какие-то там провокации со стороны Минска, о которых известно лишь им самим. Значит дело действительно нечистое.

Как сообщает Onet, польский профессор, китаевед Лукаш Гацек уверен, закрытие границы может нанести ущерб самой Польше и ослабить ее позиции в Европе, и Поднебесная в случае необходимости может этому поспособствовать.

Это лишь одна сторона монеты, а точнее - одной политической силы. Масла в огонь решил подлить и премьер польского режима Дональд Туск, которому явно не по душе, когда его политический оппонент Навроцкий демонстрирует успехи в подлых делах. Неожиданно вдруг на Польшу налетает целый рой дронов, даже не разбираясь, тут же заявляют об ответственности России за это. Вот только доказательств никто не привел. Поляки подняли на смех поражение польской системы ПВО в битве с чуть ли не бумажными БПЛА, обмотанными скотчем.

Польские власти до последнего пытались накалять ситуацию, на весь мир демонстрируя поврежденный пенопластовым дроном дом, хозяева которого лишь чудом выжили. Но и эта история оказалась не более, чем фейком. Как заявляет издание Rzeczpospolita, в строение попала польская ракета, выпущенная из F-16, а не воображаемый российский беспилотник. Припас не сдетонировал, в противном случае могли бы и 5-ю статью НАТО запросить. Задаются неудобными вопросами и в сейме.

Влодзимеж Скалик, депутат сейма Польши:

"Как сообщает Sky News, голландский самолет-дозаправщик прилетел в Польшу раньше, чем дроны попали в наше воздушное пространство. Первый БПЛА пересек границу примерно в 01:00, а Airbus A330 вылетел на два часа раньше. Он кружил над Люблином и ждал прилета первого беспилотника. Как же так получилось, что самолет опередил атаку дронов на несколько часов?"

Ответ лежит на поверхности - это глобальная провокация, которую Польша организовала, чтобы выторговать побольше оружия не только от США, но и Брюсселя. Реализация плана не выдерживает никакой критики. Союзники по НАТО усилили восточный фланг - направили и самолеты, и системы ПВО, и даже солдат.

Но то, как опозорился Туск в глазах поляков, никакими поставками не затмить. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от своего фиаско, он с новой силой закричал "волки". На этот раз над президентским дворцом в Варшаве сбили беспилотник, который, по словам Туска, запустили двое белорусов чуть ли не с террористической целью. Их оперативно задержали. В итоге выяснилось, что молодые люди (украинец и гражданка Беларуси) просто хотели снять красивое видео. Теперь парня депортируют на родину - в окопы, а девушка отделалась легким испугом.