В Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня юбилейной сессии Генассамблеи ООН. В 2025 году ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок, ранее прославившаяся своими воинственными заявлениями на посту главы МИД Германии и подарившая миру фразу о развороте Берлина "на 360 градусов после того, как он перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву", теперь является председателем сессии.

Анналена Бербок:

"Вместе лучше действовать, когда действовать трудно, выбирать диалог и дипломатию, когда проще разойтись. 80-й юбилей означает, что эта сессия запомнится не только своим знаменательным годом, но и моментом, когда мы призвали к исключительной решимости, соответствующей тем исключительным вызовам, с которыми мы сталкиваемся".

Традиционно ключевым событием считаются общеполитические дебаты. Они продлятся по 29 сентября. В те времена, когда ситуация в мире накалилась до предела, около 150 глав государств, а также большое количество министров и дипломатов собрались обсуждать предотвращение и урегулирование конфликтов. А вот Зеленский намерен во время визита в Нью-Йорк добиваться увеличения помощи.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что 23 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН запланирована встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским. Эксперты прогнозируют, что он будет вести разговор с хозяином Белого дома по заранее оговоренному с европейскими ястребами сценарию.

Постоянный представитель России при ООН, в свою очередь, подтвердил, что на полях Генассамблеи состоится "первая с 2021 года" встреча российского главы МИД с госсекретарем США. Но украинский конфликт не будет центральной темой мероприятий в Нью-Йорке.

"Зеленский рассчитывал, что Украина на этой сессии будет в повестке номер один. Но, к сожалению, в повестке номер один сегодня Палестина, Израиль и их конфликт, поэтому это несколько подпортило то, что Зеленский должен был быть в центре этих событий. Понятно, они будут обсуждать эту тему, в том числе большие надежды возлагались в Израиле на США, что они повлияют на западные страны, - отметил участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. - Последний визит Дональда Трампа в Великобританию давал для этого все основания, но премьер-министр Великобритании не до встречи и не во время встречи, а после нее сказал, что они признают Палестину. Это как удар в спину ножом, хотя мог бы сказать Дональду Трампу в лицо. Вот такая хитрая дипломатия".

Палестинский вопрос усугубляет идеологический раскол на Западе. Франция, Бельгия, Люксембург и Монако официально признали Палестину. Ранее об этом же заявили Канада, Австралия, Великобритания и Португалия. Само признание пока носит в основном символический характер, но премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже обвинил страны, признающие Палестину, в поддержке терроризма. Нетаньяху исключил возможность создания отдельного государства и пообещал дать ответ по возвращении c Генассамблеи ООН.