3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
"Понятная политика" - как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе?
Автор:Редакция news.by
Шоу для провокации и эскалация ради денег - как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе и почему местные жители не верят в клоунаду власти? Взрыв негодования в интернете: что говорят простые люди и как чиновники врут всему миру?
Тусклые аргументы и глас польского народа - в "Понятной политике".
Смотрите 22 сентября на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также на сайте news.by и на мультимедийном портале videobel.by.