Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Понятная политика" - как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе?

Шоу для провокации и эскалация ради денег - как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе и почему местные жители не верят в клоунаду власти? Взрыв негодования в интернете: что говорят простые люди и как чиновники врут всему миру?

Тусклые аргументы и глас польского народа - в "Понятной политике".

Смотрите 22 сентября на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также на сайте news.by и на мультимедийном портале videobel.by.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Понятная политикаПольша